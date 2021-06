GP Olanda, Rossi: "Caduta? Perso l'anteriore, ma non so cosa sia successo"

Caduta in curva 7 e addio al GP d'Olanda dopo appena otto giri per Valentino Rossi, che dai dati non riesce a spiegarsi il perché dello scivolone: "Il nostro passo non era male e mi aspettavo una bella gara. Sono partito male, abbiamo cambiato una cosa per la partenza, ma non mi sento ancora bene in questa fase e dobbiamo ancora sistemare alcune cose. Nei giri dopo ho dovuto rinseguire e quando sei dietro la ruota davanti non lavora bene. Nel tentativo di recuperare ho perso l’anteriore. Dai dati non abbiamo capito bene cosa sia successo".