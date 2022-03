GP Indonesia, Oliveira: "Vittoria importante, l'ho promessa a mia figlia". Quartararo: "Primo podio bagnato"

motogp indonesia

Dedica speciale per il pilota portoghese dopo un 2021 ricco di delusioni e pochi spunti positivi

Miguel Oliveira torna a sorridere e lo fa nel migliore dei modi. Il successo a Mandalika, nel GP di Indonesia, arriva a nove mesi di distanza dall'ultimo podio per il portoghese, che festeggia con una dedica speciale: "Avevo promesso a mia figlia che sarei tornato a casa dall'Indonesia con un trofeo, questo è per lei. Non è stato facile, gli ultimi mesi sono stati difficili per me ed essere tornato così è molto importante per me". Getty Images

Il pilota KTM ha poi spiegato: "È stato come andare sulle montagne russe, all'inizio non ho capito bene la pista e poi seguendo Miller ho sfruttato il momento".

Secondo posto per l'iridato Fabio Quartararo: "Nel warm up pensavo di avere di più ma le condizioni di oggi mi hanno permesso di cogliere l'opportunità per fare punti. È il mio primo podio in full wet, sono molto contento di questo. Sono super felice, il primo podio sul bagnato mi fa davvero essere contento di questo risultato ottenuto".

Terzo gradino del podio per Johann Zarco e la sua Ducati Pramac: "Devo essere felice per questo podio, ci ho messo però un po' troppo tempo per capire il grip. Una volta capito ho fatto dei buoni giri, ma superare è stato difficile e in uscita di curva perdevo tanto. Ho perso troppo tempo, quando la pista era libera ho spinto tanto. Terzo posto da prendere così com'è".