GP Francia, Petrucci: "Non ci credo, vittoria cercata da tempo". Alex Marquez: "Podio fantastico"

MOTOGP FRANCIA

Tre podi in tre anni, meglio di così non poteva andare per Danilo Petrucci che, dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo dell'anno scorso, a Le Mans conquista un successo meritatissimo: "Fin da questa mattina avevo un grande feeling, sul bagnato sono sempre stato veloce ma in passato sono arrivato solo sul podio. Questa vittoria la aspettavo da tanto tempo". In Francia c'è spazio anche per il primo podio in top-class per Alex Marquez: "Sensazione bellissima".

Primo sin dall'inizio del GP di Francia, dove riesce a dare sempre del suo meglio, per Petrux l'entusiasmo è alle stelle: "E' un sogno, non pensavo di poter vincere qui dove sono salito spesso sul podio. Ora finalmente una vittoria, la dedico a tutte le persone che hanno creduto in me. Non sono ancora in grado d capire quello che ho fatto".

Con un cognome pesante, da campione del Mondo, Alex Marquez conquista il primo podio assoluto in MotoGP ed un secondo posto frutto di una rimonta partita dalla diciottesima casella in griglia: "Sensazione bellissima, conquistare il podio dopo essere partito così indietro è qualcosa di incredibile. Passo dopo passo ho acquisito fiducia, sono riuscito a sorpassare conquistando questo podio. Sapevo di avere una moto capace di poter vincere, sono contentissimo per me e per il team".

Pol Espargaro, che l'anno prossimo prenderà il posto del "piccolo" Marquez in Honda Factory, si gode il terzo posto: "E' stata una gara difficile, ma me lo aspettavo. Dopo la caduta di Barcellona sapevo che ormai il campionato fosse andato, ma oggi sono partito senza pensieri ed una volta vista la pioggia mi son detto "proviamoci". L'ultimo giro è stato incredibile, sentivo scivolare la moto ma sono riuscito a conquistare questo incredibile podio"