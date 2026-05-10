GP Francia Moto2: Guevara a mani basse dalla pole, tris Spagna sul podio

Izan Guevara vince dalla pole position la gara della Moto2 a Le Mans accorciata per le condizioni meteo (come la Moto3) e poi divisa in due parti a causa della bandiera rossa per spostare la Forward di Jorge Navarro dal rettilineo dei box dopo una caduta del pilota spagnolo. In sella alla Boscoscuro BLU CRU Pramac, Guevara mette a segno la sua prima vittoria stagionale precedendo sul traguardo il connazionale - e leader del Mondiale - Manuel Gonzalez con la Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, mentre a completare il podio (tre su tre per la Spagna in terra francese) è Ivan Ortolà sulla Kalex QJMOTOR- El Motorista -MSI. Miglior pilota italiano al traguardo Celestino Vietti, sesto in sella alla Boscoscuro Folladore SpeedRS Team. Gonzalez resta in vetta alla classifica generale, Guevara scavalca l'australiano Senna Agius (vincitore degli ultimi due GP, oggi settimo alle spalle di Vietti) ed è ora il più vicino inseguitore del suo connazionale con un ritardo di 9,5 punti.