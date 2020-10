GP Francia, delusione Rossi: "Decimo posto non mi sta bene"

GP FRANCIA

Valentino Rossi è tutt'altro che contento dal risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di Francia che lo vedrà partire dalla quarta fila: "L'unica cosa che contava oggi era la posizione di partenza e non è andata bene. Non sono contento di partire decimo perché penso che dovevo fare meglio per il passo che avevo. Ci sono delle cose da fare. In accelerazione la moto è troppo nervosa. Bisogna lottare un po’, si muove".

"Come passo vado piuttosto bene. Poi come al solito siamo tutti lì, sono a mezzo secondo dalla pole e sono decimo. All’ultimo giro ho sbagliato e stavo migliorando. Nel T4 dove sono sempre piuttosto rapido ho sbagliato e fatto un errore in frenata. Sono arrivato largo, quel giro lì mi avrebbe fatto partire dalla quarta fila e sarebbe stato molto più facile” ha aggiunto Rossi.