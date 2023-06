GP di Germania: Bagnaia tenta la fuga tra Bezzecchi e Martin è caccia allo sfidante ufficiale

MOTOGP

Marc Marquez e i lvincitore 2022 Quartararo cercano il rilancio nel settimo appuntamento stagionale

© get Scattato nel secondo fine settimana di giugno al semaforo del Mugello, il trittico di Gran Premi che chiude la prima parte del Mondiale osserva questo weekend in Germania la sua stazione intermedia, prima del "capolinea" di fine mese in Olanda, dove inizierà una pausa estiva che si spegnerà solo il primo weekend di agosto per il ritorno sui... banchi di scuola del GP d'Inghilterra a Silverstone, che sarà sede dell'ottavo appuntamento stagionale. Sachsenring e Assen offrono ai rivali del primo della classe Bagnaia una doppia chance di provare ad evitare gli... esami di riparazione. Autore di un weekend senza macchia sulle colline della Toscana, Pecco ha decisamente allungato al comando, mettendo ventuno punti tra la coda della sua Desmosedici e la ruota anteriore di quella di Marco Bezzecchi. Il romagnolo al Mugello ha funzionato a corrente alternata: brillante nella Sprint del sabato, in affanno del GP full distance (e soprattutto full points). Tanto che Jorge Martin di punti gliene ha mangiati ben dieci, mettendo la freccia su Brad Binder e riducendo a tre lunghezze il divario con lo stesso Bezzecchi.

Un anno fa fu proprio a cavallo della pausa estiva che Bagnaia produsse lo strappo decisivo per la fuga iridata nei confronti di Fabio Quartararo (vincitore al Sachsenring proprio nel 2022 ma oggi solo ottavo della classifica generale) e un bis di quella raffica di vittorie nel numero sessantatré (quattro di fila) sarebbe "letale" per le ambizioni della concorrenza. Senza dimenticare che Bezzecchi e Martin stanno entrambi dando vita ad un Mondale d'alto profilo. Addirittura oltre le aspettative, soprattutto l'italiano. Gli assenti sono altri, e nella maggior parte dei casi non per colpa loro oppure per sfortuna: da Enea Bastianini al già citato Quartararo, dagli Aprilia Boys Espargarò e Vinales alla "acciaccata" truppa Honda, Marc Marquez in testa.

Otto volte consecutive vincitore del GP di Germania della MotoGP (dal 2013 al 2021, successi ai quali aggiungere una vittoria in Moto3 e due in Moto2), il Cannibale spagnolo dalla fame arretrata ha pesantemente criticato la Honda dopo la sua rovinosa uscita nel Gran Premio d'Italia e naviga in cattive acque (anzi, pessime) nella classifica generale. L'appuntamento del Sachsenring offre le premsse ideali per provare a rimettersi in carreggiata, ma la sensazione generale è quella di un binomio che ha mietuto tanti successi ma ormai molto lontani.