Formula E

Monaco Gara 2: Rowland torna a vincere, primo podio per Drugovich

Il campione del mondo in carica trionfa nel Principato davanti al brasiliano dell’Andretti e alla Jaguard di da Costa. Mortara penalizzato perde il podio

di Massimiliano Cocchi
17 Mag 2026 - 17:10
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Oliver Rowland torna a dettare legge e si prende di forza la seconda gara dell’E-Prix di Monaco. Il campione del mondo in carica conquista il suo primo successo stagionale sulle strade di Montecarlo, interrompendo un digiuno che durava da Tokyo dello scorso anno e rilanciando con decisione le proprie ambizioni iridate. Sul podio insieme al pilota Nissan salgono Felipe Drugovich, prima volta per lui in Formula E, e Antonio Felix Da Costa, protagonista di una straordinaria rimonta dopo un testacoda nelle primissime fasi di gara.

Alle spalle dei primi tre, giornata amara per Edoardo Mortara. Lo svizzero aveva tagliato il traguardo in seconda posizione, ma una penalità di dieci secondi per il contatto con Da Costa al via lo ha fatto scivolare fino alla quinta piazza, spalancando le porte quarto posto anche all’altra Jaguar di Mitch Evans, ancora leader del mondiale.

In pieno stile Formula E la gara è stata imprevedibile. Ticktum, partito dalla pole, aveva mantenuto la testa della corsa davanti a Da Costa e Mortara, ma il primo episodio decisivo è arrivato immediatamente all’uscita del tunnel. Un contatto costato caro allo svizzero, successivamente punito dai commissari con dieci secondi di penalità.

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Nei giri successivi la gara è entrata nella fase tattica dell’Attack Mode.  La svolta definitiva è arrivata con la seconda attivazione. Da Costa ha scelto una mossa coraggiosa anticipando tutti e riportandosi rapidamente al comando. Ma trovare la finestra perfetta sono stati Rowland e Drugovich (mentre Evans e Ticktum hanno ritardato troppo).
Il britannico della Nissan si è preso la leadership della gara e nel finale è stato aiutato anche dalla Full Course Yellow che ha congelato i distacchi fino all'ultimo giro. Negli ultimi tre chilometri e trecento metri si è acceso anche il duello a distanza tra Mortara e Evans, lo svizzero - penalizzato di 10 secondi - ha perso il quarto posto per una questione di decimi.  Weekend nero per Porsche: Wehrlein fuori dai punti sia sabato che domenica perde la leadership del mondiale e adesso è addirittura quarto. La nuova classifica dice Evans 128, Rowland 109, Mortara 103, Wehrlein 101.

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Formula E

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