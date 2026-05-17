Monaco Gara 2: Rowland torna a vincere, primo podio per Drugovich

Nei giri successivi la gara è entrata nella fase tattica dell’Attack Mode. La svolta definitiva è arrivata con la seconda attivazione. Da Costa ha scelto una mossa coraggiosa anticipando tutti e riportandosi rapidamente al comando. Ma trovare la finestra perfetta sono stati Rowland e Drugovich (mentre Evans e Ticktum hanno ritardato troppo).

Il britannico della Nissan si è preso la leadership della gara e nel finale è stato aiutato anche dalla Full Course Yellow che ha congelato i distacchi fino all'ultimo giro. Negli ultimi tre chilometri e trecento metri si è acceso anche il duello a distanza tra Mortara e Evans, lo svizzero - penalizzato di 10 secondi - ha perso il quarto posto per una questione di decimi. Weekend nero per Porsche: Wehrlein fuori dai punti sia sabato che domenica perde la leadership del mondiale e adesso è addirittura quarto. La nuova classifica dice Evans 128, Rowland 109, Mortara 103, Wehrlein 101.