Gp Catalogna: record della pista per Aleix Espargarò nelle Libere 3

Lo spagnolo dell’Aprilia domina la terza sessione, cinque piloti Ducati in Q2, Viñales out dalla top10 per soli 10 millesimi

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022, premia Aleix Espargarò. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota dell’Aprilia si rivela il più veloce di tutti, stabilendo il miglior tempo, con il suo 1:38.771 (nuovo record della pista), e precedendo le Ducati di Zarco, Martin, Bagnaia, Miller e Marini. Viñales, Bastianini, Mir e Morbidelli saranno costretti a passare dalla Q1. Italmoto a caccia della pole al Montmelò































La terza e ultima sessione di prove libere del GP di Catalogna conferma un Aleix Espargarò a livelli clamorosi. Aprilia davvero ottima al Montmelò, con lo spagnolo che ferma il tempo in 1:38.771, nuovo record della pista. Tuttavia, la Casa di Noale si mangia allo stesso tempo le mani per Maverick Viñales, costretto a passare dalla Q1 perché finisce fuori dalla top10 per 10 miseri millesimi. Per il resto, troviamo una Ducati che prosegue il suo ottimo momento e schiererà già 5 piloti in Q2: una bella sessione vede infatti piazzarsi Johann Zarco secondo, Jorge Martin terzo, Pecco Bagnaia quarto (1:39.007), Jack Miller quinto e Luca Marini settimo. In Q2 c’è anche un altro azzurro, ovvero Fabio Di Giannantonio (team Gresini), che chiude in decima piazza.

Per quanto riguarda la Yamaha, troveremo il solo Fabio Quartararo, campione del mondo in carica: sesto a +0.317. Franco Morbidelli, invece, non ha saputo confermare quanto di buono fatto vedere ieri. In Q1 anche Enea Bastianini, solamente 12°. L’italiano contenderà l’accesso al Q2 ai connazionali Bezzecchi, Dovizioso, e Pirro, In casa Suzuki ce la fa Alex Rins, mentre Joan Mir è solo 13°.