GP Catalogna, Bagnaia: "Fatica con le gomme". Dovi; "Non riesco a frenare"

MOTOGP CATALOGNA

Sabato da dimenticare per le Ducati di Bagnaia e Dovizioso che prenderanno il via del GP di Catalogna dalla quinta e sesta fila. Tanta delusione per Pecco che per il secondo giorno di fila a Barcellona ha cercato di venire a capo di alcuni problemi sulla sua moto: "Sto avendo qualche problema ad essere scorrevole in pista, sto facendo fatica con questo grip. Ho comunque un buon passo per domani, sarà una gara particolare". Morbidelli, che pole a Montmelò Getty Images

Per Bagnaia è difficile fare pronostici in vista della gara di domani in quanto l'incognita maggiore viene dalle gomme: "Difficile prevedere cosa accadrà, le gomme calano tanto. Faccio fatica a scaldare la gomma davanti, in curva 2 e 5 il rischio di cadere è tanto. Domani potrà essere una gara interessante, speriamo di essere tra i primi 10 ma ad oggi il passo è per stare tra i primi 6".

Fine settimana che prosegue in salita per Andrea Dovizioso che sarà chiamato alla rimonta per riuscire a tenere la testa della classifica piloti: "Purtroppo fatico ancora a capire come frenare in maniera efficace e questo ovviamente complica tutto, soprattutto in qualifica. Non sentendomi a mio agio in frenata, non riesco ad essere veloce come vorrei e a sfruttare bene le gomme".

"È un peccato perché il nostro passo non è male, ma la nostra posizione in griglia sicuramente non renderà facile la nostra gara domani” ha concluso Dovi.