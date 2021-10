GP Americhe, Marquez: "Tutto secondo i piani". Quartararo: "Meglio di una vittoria"

MOTOGP AMERICHE

Il COTA si conferma la pista di Marc Marquez: settima vittoria ad Austin per il "Cabroncito"

Lo sceriffo di Austin piazza un altro colpo sul Circuit of the Americas, sempre più casa di Marc Marquez. Il pilota spagnolo piazza il settimo successo statunitense al termine di una gara condotta in solitaria dall'inizio alla fine: "Il piano era esattamente questo, iniziare bene e rallentare per poi spingere quando c'era più degrado. Sono stato a mio agio, passo veloce e tutto è andato così. Ero stanco ed è stato difficile mantenere la concentrazione, ma il mio istinto mi ha detto che Quartararo avrebbe rallentato perché vuole lottare per il campionato".

"Qui sul podio siamo tutti contenti, io di più per la vittoria, Fabio per il podio e forse un po' meno Pecco. Ma sarà sicuramente forte a Misano" ha detto lo spagnolo.

Entusiasmo e massima soddisfazione anche per Fabio Quartararo, secondo sul podio e in allungo in classifica mondiale su Francesco Bagnaia: "La sensazione è ancora più bella di una vittoria, fisicamente è stata difficile ma vedere questo risultato ed essere arrivati davanti a Pecco è bellissimo. Sono contento di poter mantenere il mio vantaggio in classifica".