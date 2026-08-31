Us Open: a 46 anni Venus Williams eliminata al primo turno. Ultimo match prima del ritiro?

L'esordio di Venus Williams agli US Open, il 26° della sua carriera, è stato posticipato fino a dopo mezzanotte. La 46enne ha poi perso in due set in quello che potrebbe essere il suo ultimo incontro di singolare in un Grande Slam, se non addirittura l'ultimo della sua illustre carriera. Williams è stata sconfitta per 6-2, 7-6 (6) dalla connazionale Sofia Kenin, entrata in gara con una wild card, nelle prime ore di lunedì mattina all'Arthur Ashe Stadium. Alle 00.13, si è registrato l'orario di inizio più in ritardo nella storia degli US Open. È stato anche il termine più in ritardo del primo turno, sia maschile che femminile.