FP1 Mugello: Vinales e Aprilia al comando, Quartararo e Morbidelli sorprese della mattinata

PROVE LIBERE 1

Dopo l'opaca prestazione di Barcellona, Maverick inizia con il piede giusto il weekend del Gran Premio d'Italia

Aprilia porta l'All Stars in pista











1 di 7 © Ufficio Stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aprilia al comando al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Maverick Vinales mette a segno la miglior performance dei primi quarantacinque minuti di attività in pista con il tempo di un minuto, 46 secondi e 140 millesimi. Alle spalle del pilota di Figueres, desideroso di riscattare la deludente prestazione di Barcelona, secondo tempo per Fabio Quartararo con la Yamaha Monster, staccato di meno di due decimi (188 millesimi) dal leader e unico pilota in grado di interrompere (nel 2021) lo strapotere Ducati nella premier class che dura dal 2017. A sorpresa, la migliore Ducati nella classifica dei tempi è quella Prima Pramac di Franco Morbidelli, con un ritardo da Vinales di 288 millesimi. Il pilota italobrasiliano precede a sua volta Pedro Acosta (+0.319) che scivola a terra nel finale di turno al centro della curva del Correntaio, mentre era in vantaggio di pochi millesimi sul tempo di riferimento. Un accigliato... per questioni di mercato Jorge Martin porta in top five (chiudendola) anche la seconda Desmodedici satellite targata Prima Pramac. Non va oltre l'ottava performance Francesco Bagnaia, staccato di 517 millesimi dalla vetta, mentre Enea Bastianini è addirittura diciottesimo con l'altra GP24 del team ufficiale Ducati Lenovo.

© Getty Images

Tornando nella parte alta della classifica... e in quella bassa della top ten, Marc Marquez occupa la sesta casella ma di fatto a pari merito e con lo stesso ritardo al millesimo (447 millesimi) di Martin: particolare curioso ma anche in un certo senso rappresentativo della sfida sempre più serrata tra il Cannibale e il suo connazionale leader della classifica generale per prendere il posto del già citato Bastianini nel box rosso al fianco di Bagnaia.

Settimo tempo per Aleix Espargarò che incassa un ritardo di 450 millesimi (solo tre in più dei "duellanti" Marquez e Martin) e precede a sua volta Bagnaia e Alex Rins che porta nella pagina "giusta" della classifica anche la seconda Yamaha del team factory (+0.579). A chiudere la top ten è invece Alex Marquez con la Ducati Gresini che si ferma a 676 millesimi dal connazionale Vinales.

© Getty Images

Avvio di fine settimana difficile nel GP di casa per Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che non vanno oltre la tredicesima e la sedicesima casella del ranking. Partenza "falsa" e solo leggermente migliore di quella dei due ducatisti italiani VR46 anche per il team ufficiale KTM: dodicesimo tempo per Jack Miller, quattordicesimo per Brad Binder. Subito alle spalle di quest'ultimo chiude la wild card Pol Espargarò in sella alla terza KTM factory, che il fratello minore di Aleix divide - occasionalmente, appunto - con il connazionale Dani Pedrosa.

Luca Marini è diciannovesimo con la "migliore" delle Honda in pista. Fanalino di coda del gruppo è invece l'altra wild card del Mugello Lorenzo Savadori con la terza RS-GP ufficiale di Aprilia e un ritardo vicino ai due secondi dal compagno di squadra Vinales.