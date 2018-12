Hamilton accetta l'invito di Rossi: "Sarò al Ranch il prima possibile"

03/12/2018

Lewis Hamilton si è innamorato delle due ruote. Dopo i test di Jerez sulla Yamaha R1, l'inglese della Mercedes ha accolto l'invito di Valentino Rossi di andare al Ranch: "Penso che mi divertirò a guidare e testare i miei limiti in pista, sarò lì il prima possibile". Il campione del mondo di F1 continua su Instagram: "Ho il massimo rispetto per i motociclisti, è uno sport diverso rispetto alle auto ma richiede alcune caratteristiche simili come tempo, pazienza. coraggio, agilità e capacità di rischiare. Tutti elementi che ne fanno uno sport eccitante. Mi piacerebbe correre in moto, ma questi ragazzi sono di un altro livello".