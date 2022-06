Firenze e Scarperia contro la Dorna: "Il GP del Mugello non si tocca"

LA REPLICA

I sindaci del territorio rispondono alle parole di Ezpeleta: "Non conosce la nostra realtà"

"Il Gran premio del Mugello non si tocca. Chi parla non conosce davvero la realtà di questo territorio". Con queste parole, Dario Nardella, sindaco metropolitano di Firenze ha replicato alle "accuse" di Carmelo Ezpeleta, ceo della Dorna, che ha minacciato di togliere la gara dopo il flop di pubblico dell'ultima edizione. "Il circuito del Mugello è' la storia della MotoGP", ha scritto ancora Nardella, sottolineando che "siamo al fianco del sindaco" di Scarperia, comune nel cui territorio si torva il circuito di proprietà della Ferrari.

Quest'ultimo, Federico Ignesti, aveva commentato piccato: "Ho letto dichiarazioni poco gentili di Ezpeleta sul GP d'Italia al Mugello. So che l'evento non è andato secondo le aspettative ma arrivare a dire che due gare in Italia sono troppe mi sembra prematuro".