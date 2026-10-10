Fernandez accusa Bezzecchi: "Ha fatto una manovra brutta, mi sono rotto un dito"

Il più arrabbiato di tutti, però, è Raul Fernandez, che si è anche infortunato. E dà la colpa a Bezzecchi. "Come sto? Sono arrabbiato, credo che sia stata una manovra non bella e non gentile, questo è quello che mi fa più arrabbiare. Nello sport e nel motorsport soprattutto, per guidare una moto non mi posso mai lamentare o dire che sono arrabbiato perché un pilota ha fatto un errore. Credo che ogni volta che qualcuno parla male, poi può succedere dopo. Dopo tutto quello che è successo nella caduta non voglio dire niente, può succedere. Forse troppo aggressivo e quella è parte del motorsport. Il problema è che quando si fa una manovra brutta, non è bello e neanche gentile, questo è quello che mi fa più rabbia. Non solo per me o perché forse ho un dito rotto e domani devo andare a casa, ma soprattutto è il non essere gentile. In questo caso Marco ha fatto una manovra brutta, brutta, che non riesco a capire. Come ho detto, se lo fai perché sei caduto, non succede niente perché domani lo faccio io, il problema è che quando lo fai volendolo, è brutto. Io mi sono messo a metà della pista per difendere la posizione, Marco era partito bene e ogni volta che era vicino a me mi ha portato fuori fino a che non ho staccato sulla linea bianca. Sappiamo che con queste moto non si può staccare sulla linea bianca e mi ha portato fuori. Ha aperto la porta a due Ducati, che sono i nostri diretti rivali, e li ha fatti passare. Tutto conseguenza del fatto che ci siamo trovati in quattro alla prima curva e Bezzecchi vittima come me? No, no, è chiarissimo. Guarda l'elicottero, io sono andato a proteggere la metà di pista e lui quando si è avvicinato mi ha buttato fuori, ha aperto la porta a due Ducati, poi il resto è una conseguenza. Il problema è che non pupi aprire così la porta in MotoGP, tutto il mondo sapendo che arriviamo in quinta prova a finire il più possibile vicino al cordolo interno, non provare a girare come se fossi da solo, quello è quello che mi sembra non gentile. Domani? No, non so se posso. Ora sono fit, domani provo nel Warm Up ma mi sono rotto un dito"