MERCATO

Salta Suzuki al Psg, ora c'è l'Aston Villa sul giapponese: si riapre Dibu Martinez alla Juventus?

L'estremo difensore è stato a un passo dai due volte campioni d'Europa, ma l'affare è collassato sul più bello

15 Ago 2026 - 17:45
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Suzuki-Psg, niente da fare. L'affare tra il Parma e i parigini, che era stato definito per 35 milioni di euro e pronto ad andare in porto, è saltato a causa di problemi tra gli agenti del giocatore e il club francese a causa di dissidi sulle commissioni. Suzuki, per altro, è stato nei giorni scorsi un grande interesse di mercato della Juventus, che intendeva prenderlo in prestito dal Psg per un anno. Ora sul giapponese c'è l'Aston Villa, mentre i bianconeri si sono orientati su Guglielmo Vicario, Lucas Chevalier o Anatoliy Trubin. Lo scenario clamoroso però è quello per cui se gli inglesi riuscissero a prendere il portiere giapponese allora si riaprirebbe per la Juve la pista Emiliano Martinez, pupillo bianconero di lunga data. L'offerta dei Villans per l'estremo difensore dei ducali è di 30 milioni di euro, 5 in meno di quelli offerti dai bicampioni d'Europa. A riportare la notizia del fallimento della trattativa e dell'inserimento degli inglesi è Fabrizio Romano. 

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