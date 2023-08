Episodio isolato o tendenza? I riflessi del risveglio Aprilia sul girone di ritorno del Mondiale

MOTOGP

A Silverstone Bagnaia ha fatto un altro passo versi il bis iridato ma la vittoria diEspargarò può agitare le acque

© Getty Images Fu vera gloria o meglio (con nuance più positiva) lo sarà stata e potrà casomai tornare? La vittoria di Aleix Espargarò e dell'Aprilia a Silverstone ha certamente dato una scossa alla Casa di Noale ma potrà farlo - in prospettiva - sull'inerzia di un Mondiale saldamente nelle mani di Francesco Bagnaia? Intanto occorre restare nell'ambito dell'episodio, non per forza di cose fortunato. Tutt'altro: Aprilia aveva posto le basi del successo domenicale con il terzo gradino del podio di Maverick Vinales nel formato Sprint della vigilia. Riconfermarsi sul gradino più alto del podio tra due domenica in Austria è impresa complicata. Candidarsi però alla vittoria e puntare al podio con continuità da qui fino al termine della stagione è una specie di obbligo "morale" e più ancora una missione che il ponte di comando di Noale mette (anzi, rimette) nel mirino.

© Getty Images

Quella di Silverstone è una pista che ad Aprilia ed a i suoi piloti ha spesso sorriso anche nel recente passato: quattro RS-GP nella top ten del GP d'Inghilterra (tra moto factory e team cliente RNF), tre delle quali nei primi cinque, rappresenta un risultato d'assieme che oggi come oggi solo Ducati (che di Desmosedici nei vari allestimenti ne schiera otto a weekend) si può davvero permettere. Occorre però provarci. Il brillante exploit di Espargarò a Silverstone illumina la ripresa del Mondiale dopo la lunga pausa estiva. Potrà anche modificare l'inerzia e il destino di questa stagione? Le performance dei due spagnoli del team ufficiale potrebbero influire sul tono dell'incedere del campione in carica e casomai sulle chances di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi di mettere i bastoni tra le ruote di Pecco. Anche se per la verità tanto lo spagnolo di Pramac quanto il romagnolo di VR46 in Inghilterra hanno fatto di tutto per complicarsi la vita per conto loro. Succede...

© Getty Images

Aleix e Maverick possono però sognare in proprio? Il primo ha raggiunto con il suo secondo successo nella premier class quota 107 punti, vale a dire la metà di quelli di Bagnaia... quando la stagione deve ancora raggiungere la boa di metà del proprio cammino (lo farà proprio al termine del GP in programma domenica 20 agosto a Spielberg). Tanti GP a disposizione, tanti punti di ritardo: fuori discussione! Un'impresa del genere -rarissima - è riuscita peraltro proprio a Bagnaia un anno fa: novantuno punti di ritardo da Quartararo (172 a 81) dopo il Gran Premio di Germania - round dieci del calendario - campionedel mondo a fine stagione!

Molto più realisticamente. Aleix può puntare a ripetere il quarto posto finale dello scorso anno: Brad Binder che lo occupa attualmente), dista "solo" ventiquattro punti. Più abbordabili ancora i 122 punti di Johann Zarco, quindici più dei suoi. Toccare il podio iridato resta difficile: Martin e Bezzecchi sono a metà strada tra il fuggitivo Bagnaia e il trio Binder-Zarco-Espargarò.

© Getty Images

E Vinales? L'altra metà del pianeta Aprilia rappresenta un po' il lato oscuro... della forza: quello più misterioso e a volte inspiegabile. Molto più fornito di talento rispetto ad Aleix, Maverick fatica più del lecito a scaricarlo sull'asfalto. Silverstone docet: il suo terzo posto nella Sprint del sabato sparisce - purtroppo per lui - nel confronto con la vittoria strappata da Espargarò con il sorpasso dell'ultimo giro nei confronti di un arrendevole e ragionatore Bagnaia. Al ventottenne talento di Figueres (approdato grazie al quinto posto inglese nella top ten iridata con 74 punti) fa difetto - addirittura all'interno dello stesso weekend - la continuità necessaria per spiccare il volo. Espargarò ringrazia e si tiene ben stretto il ruolo di primo punto di riferimento del team Aprilia. Che però di un Vinales più incisivo ed efficace (e comunque di una punta vera) ha molto bisogno - a nostro modo di vedere - per passare al "next level".