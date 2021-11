E' caccia al biglietto per il saluto a Vale Rossi all'Eicma

ONE MORE LAP

Chi acquisterà entro martedì un ingresso per la giornata del 25 novembre all'expo motociclistica di Milano potrà partecipare all'evento Yamaha dedicato al "Dottore"

Si avvicina il giorno di "One More Lap", lo special event di Yamaha durante il quale Valentino Rossi sarà invitato a compiere “ancora un giro”, quello d’onore, insieme al pubblico di Eicma. Un’occasione unica per rendere omaggio ancora una volta al pilota di Tavullia e a tutte le emozioni che ha saputo far vivere durante i 16 anni di sfide e successi marchiati Yamaha. "One More Lap" si svolgerà il 25 novembre all’aperto, nell’Arena MotoLive di Eicma. L’accesso all’area evento sarà totalmente gratuito, ma, anche per necessario rispetto alle vigenti normative in tema di distanziamento, a numero chiuso.

La procedura di accredito è semplice. Da oggi, attraverso il sito www.eicma.it, tutto coloro i quali hanno già acquistato o acquisteranno entro il 9 novembre un biglietto per Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 25 al 28 novembre nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano, valido per il 25 novembre, potranno avere la possibilità di ottenere gratuitamente due ingressi per l'accesso all'area che sarà adibita ad ospitare l'evento.

Successivamente, entro la giornata di venerdì 12 novembre, tutti gli acquirenti in possesso dei requisiti sopra descritti riceveranno per e-mail le istruzioni per partecipare al "Click day". Dalle ore 9.46 di giovedì 18 novembre, attraverso il sito www.eicma.it, sarà possibile accedere alla piattaforma dedicata per accreditarsi all’accesso all’Arena MotoLive per "One More Lap", fino al raggiungimento del numero massimo di accessi previsto in considerazione delle normative vigenti in tema di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Un'occasione da non perdere.