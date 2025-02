Ducati saldamente... in sella, per Aprilia è emergenza. Yamaha, sarà vera crescita?

E la concorrenza? A proposito di infortuni, la pista è tutta in salita per Aprilia. Con Jorge Martin subito ko a Sepang e la prossima sessione di test troppo vicina per vederlo in pista, tutta la responsabilità di deliberare la RS-GP italiana per il via del Mondiale pesa sulle spalle di Marco Bezzecchi. KTM brilla solo (ma fino ad un certo punto) con Pedro Acosta, l'unico al momento in grado di far parlare della moto austriaca per qualcosa di diverso dalla grave crisi aziendale del marchio. Orbita bassa in Malesia anche per il satellite Tech3 di Enea Bastianini e Maverick Vinales. Segnali di ripresa li ha dati Honda, con qualche buona (ok, apprezzabile) performance da parte di Joan Mir (HRC) e di Johann Zarco (LCR).