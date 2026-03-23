Ducati, allarme rosso: ad Austin serve un'inversione di tendenza

Quattro solo passaggi sul podio su dodici posti disponibili nell'arco di due Gran Premi tra Sprint e gara full distance: il bilancio Ducati dopo Thailandia e Brasile fa acqua da tutte le parti, quasi quanto l'asfalto di Goiania. Scherzi a parte, la situazione è molto seria se - nell'immediato dopogara della tappa sudamericana, il team manager Davide Tardozzi è stato costretto ad abbozzare, facendo i complimenti (sinceri, ne siamo convinti) ad Aprilia e rilanciando la sfida ai prossimi appuntamenti. A partire dall'imminente Gran Premio degli USA al COTA di Austin, il regno di Marc Marquez nonché una delle pochissime location nelle quali Francesco Bagnaia è riuscito a brillare, cogliendovi una delle due sole vittorie del 2025 insieme a quella di Motegi: perle isolate dentro una stagione maledetta che sembra avviata a ripetersi nell'anno finale di Pecco in rosso.