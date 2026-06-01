Bello di domenica non basta: Bezzecchi deve alzare il suo gioco al sabato

Quattro vittorie per Marco Bezzecchi, solo una per Jorge Martin. Il bilancio Aprilia del primo terzo di stagione che si è chiuso al Mugello (GP sette di ventidue) pende nettamente a favore dell'italiano, la classifica generale un po' meno, visto che il ritardo di Jorge è di "soli" diciassette punti, una forbice recuperabile anche nell'arco di un solo fine settimana. Il fatto è che lo spagnolo si tiene pienamente in corsa grazie al suo miglior rendimento nella Sprint Race del sabato: due vittorie a zero e un totale di 45 punti a 20. La sfida insomma resta apertissima. Per volgerla più decisamente a suo favore e poi eventualmente blindarla, Marco deve alzare il livello del suo gioco al sabato, che poi più globalmente significa entrare in partita un po' prima ad inizio weekend. Un limite ampiamente rimediabile, quello attuale di Bezzecchi.