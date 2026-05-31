Bezzecchi sogna ad occhi aperti, Bagnaia risorge al Mugello. Applausi per Moreira

Molti nei suoi panni avrebbero già in qualche modo alzato bandiera bianca. Non Pecco, che al Mugello scova motivazioni aggiuntive per dare battaglia. Dopo un sabato così così, il suo Gran Premio è da incorniciare: per come ha preso il comando della gara, per come lo ha mantenuto nonostante la pressione di Bezzecchi, per come ha scelto di non strafare una volta incassato il sorpasso di Marco (e poi quello di Martin) e infine per come ha saputo spuntarla allo sprint su Ogura dopo essere stato superato dal giapponese a poche centinaia di metri dalla bandiera a scacchi.