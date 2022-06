"Domenica caldo mostruoso: decisivo il degrado-gomme": Espargarò pronto alla sfida del Sachsenring

"Nel quarto turno di libere ho fatto un lungo ed ho perso il feeling nel settore finale della pista. Il passo-gara però non sembra male, anche se - proprio per il problema in FP4 - non ho potuto provare le hard come avrei voluto. La chiave della gara sarà capire il degrado degli pneumatici negli ultimi dieci giri del GP, perché il caldo aumenterà ancora". Leggermente al di sotto delle aspettative (la prima fila), Aleix Espargarò sembra puntare su un finale di gara in crescendo per andare ancora una volta a caccia del podio.

