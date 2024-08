 Dixon sbanca Silverstone: Canet 2. in volata, terzo gradino del podio per Vietti

© Getty Images

Vittoria davanti al suo pubblico per Jake Dixon (Kalex Inde Aspar Team) nel Gran Premio di Gran Bretagna della Moto2. Il pilota inglese attacca e supera Aron Canet (Kalex Fantic Racing) all'inizio del diciassettesimo e ultimo a Silverstone, nella gara che chiude il programma del decimo appuntamento del Mondiale. Dixon vince in volata, rintuzzando nelle ultime due curve il forcing finale del rivale spagnolo. Dixon e Canet fanno la differenza sui loro avversari. Sul terzo gradino del podio con un finale tutto grinta sale il nostro Celestino Vietti con la Kalex di Red Bull KTM Team Ajo che nega il podio stesso al leader (riconfermato) del Mondiale Sergio Garcia (Boscoscuro MT Helmets - MSI), grazie anche al passaggio a vuoto o quasi del suo diretto inseguitore e compagno di squadra Ai Ogura che era scattato dalla pole position (solo quattordicesimo al traguardo) e alla caduta a metà distanza dello statunitense Joe Roberts (Kalex Onlyfans American Racing Team), terzo nella classifica generale. Manuel Gonzalez chiude la top five davanti a Darryn Binder, Jeremy Alcoba, Alberrt Arenas, Alonso Lopez e Senna Agius a completare la top ten. Come anticipato, Garcia leader del Mondiale con 160 punti, 18 in più di Ogura (142) e 37 in più di Roberts (123).