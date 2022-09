Dalla Dakar alla MotoGP passando per la Superbike USA: un anno da globetrotter per Petrucci

MOTOGP

Il pilota ternano aveva abbandonato la premier class al termine della scorsa stagione

© Getty Images Meno di un anNo dopo la sua ultima apparizione in (a Valencia con la KTM), Danilo Petrucci torna in MotoGP. Il pilota ternano è stato infatti ingaggiato dal team factory Suzuki ECSTAR per sostituire Joan Mir, ancora unfit ad un mese abbondante dall'incidente nel Gran Premio d'Austria. Al Chang International Circuit di Buriram Danilo metterà così la ciliegina sulla torta di una stagione multitasking (da eclettico, si sarebbe detto un tempo) che lo ha visto debuttare lo scorso inverno alla Dakar (vincendo una tappa) e poi prendere parte con la Ducati alla serie MotoAmerica, recentemente chiusa al secondo posto nella classifica generale.

In sella alla GSX-RR di Mir (che aveva tentato senza successo di rientrare ad Aragon, rinunciando dopo le prove libere) erano saliti in occasione dei GP di San Marino e di quello recentissimo del Giappone due collaudatori della Casa di Hamamatsu, ma le perfermances di Kazuki Watanabe a Misano Adriatico e di Takuy Tsuda non avevano lasciato tracce... Suzuki aveva già sondato la disponibilità di Petrucci (trentadue anni Tra poco meno di un mese, due vittorie in MotoGP) in occasione della gara italiana, ma all'inizio di settembre il nostro era concentratissimo nella corsa al titolo della Superbike USA. Per Danilo quello di Buriram sarà il ritorno nella premier class del Motomondiale dopo un 2021 senza grandi soddisfazioni in sella alla KTM Tech3.