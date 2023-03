Caso Marquez, rinviato alla Corte d'Appello della MotoGP il ricorso della Honda

IN ATTESA

Si deciderà se lo spagnolo dovrà scontare la penalità al primo GP utile oppure se sarà da considerarsi "estinta" in Argentina nonostante la sua assenza

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Bisognerà ancora attendere per sapere se Marc Marquez dovrà scontare i due long lap penalty, inflittigli per l'incidente provocato a Portimao e che ha coinvolto Jorge Maertin e soprattutto Miguel Oliveira. I commissari della Federazione motociclistica internazionale hanno accolto il ricorso della Honda e deciso di deferire il caso alla Corte di Appello della MotoGP dopo aver ascoltato il team manager del team Hrc, Alberto Puig.

Vedi anche Motogp Marquez penalizzato, Honda attacca la FIM: "Hanno cambiato idea, faremo ricorso" "Considerate le circostanze del caso - si legge nel documento della Fim - e le questioni giuridiche sollevate dal ricorso presentato da Marc Marquez e dal team HRC - Repsol Honda team, gli steward della Fim hanno deciso di deferire il caso aLla Corte d'Appello del MotoGP per l'adeguata risoluzione del caso".

Ora in Svizzera, insomma, dovranno decidere se Marquez dovrà scontare la penalità al primo GP utile, presumibilmente quello di Austin di metà aprile, oppure se sarà ritenuta "estinta" in Argentina (come inizialmente scritto dagli steward nel comunicato post gara portoghese), dove però il pilota della Honda non correrà perché infortunato.

IL COMUNICATO DEGLI STEWARD FIM