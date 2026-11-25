Dopo Como e Napoli, tocca a Inter e Roma. Stasera nerazzurri e giallorossi scendono in campo rispettivamente contro Stoccarda e Psg per trovare punti utili per raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League. Chivu e i suoi hanno ancora un briciolo di speranza di centrare la top8: dopo i ko con Real e Bruges, l'Inter è chiamata a un percorso perfetto o quasi nelle prossime 4 partite per raggiungere la famosa quota 16 che dovrebbe garantire l'accesso diretto agli ottavi di finale.
La Roma invece ha già perso il treno per gli ottavi. Con 4 punti conquistati però - frutto del successo contro lo Slovan Bratislava e del pareggio con il Fenerbahce - è ancora in piena corsa per i playoff. La classifica dei giallorossi paga l'harakiri contro Real Madrid e Manchester United, e ora di fronte alla banda di Gasp c'è un'altra montagna da scalare: i bicampioni d'Europa guidati dall'ex Luis Enrique. La scalata per battere il Psg però potrebbe essere semplificata da qualche assenza eccellente nelle file parigine: dopo Kvara, anche Doué ha subito la rottura del legamento crociato e dovrà stare ai box a lungo. La rosa a disposizione del Psg è lunghissima ma due assenza come quelle del francese e del georgiano hanno un peso specifico da non sottovalutare.
Inter-Stoccarda
"L'Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone di una partita non fatta bene": la vigilia della partita contro lo Stoccarda è stata all'insegna della difesa dei suoi per Cristian Chivu. I nerazzurri sono chiamati a una risposta per tenere vive le speranze di top8, a maggior ragione dopo il rocambolesco 4-4 di Bergamo. Il tecnico romeno però chiede "equilibrio nei giudizi" dopo la pioggia di critiche che ha travolto la squadra. Gli fa eco Barella che non nasconde un po' di stizza: "Non accetto il disfattismo sull'Inter". L'ambiente nerazzurro alza un muro contro stroncature e biasimi ma i passi indietro contro l'Atalanta possono essere dimenticati solo con una vittoria convincente in Europa. Il pari di Bergamo ha mostrato le lacune difensive di una retroguardia rivoluzionata in estate ma lontana dalla solidità delle passate stagioni. Tanti errori in campo che hanno alimentato la tensione in una partita delicata come quella contro l'Atalanta. Ma Chivu non ammette stroncature severe. "L'Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone di una partita non fatta bene. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato ma dobbiamo fare un'analisi lucida, senza perdere quanto fatto di buono nelle ultime partite prima della sosta. Serve più equilibrio nell'analisi, noi lo abbiamo fatto, limeremo determinati difetti ma noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani che è importante". Il focus alla Champions anche perché non c'è troppo margine d'errore. L'Inter è sedicesima con sei punti conquistati in quattro partite. "È la quinta gara, sappiamo tutti la realtà della classifica in questo momento, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che dovremo affrontare domani, aggressiva, intensa, forte. Sappiamo il nostro valore, dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio", assicura l'allenatore nerazzurro. Non ci sarà Calhanoglu che ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio di Bergamo e per il risentimento muscolare dovrà restare fermo ai box per un mese, tornando forse per la Supercoppa del 22 dicembre. Out anche Zielinski, mentre sarà convocato Stones. "A disposizione ci sono anche tutti gli attaccanti", assicura Chivu nonostante Thuram abbia svolto una parte dell'allenamento con lavoro differenziato. Dopo Bergamo, anche se Chivu vorrebbe già voltare pagina, gli occhi saranno puntati sulla difesa che ha già subito 17 gol in campionato. "Errori difensivi? Non è giusto parlare solo degli ultimi 10'. Qualche calo di concentrazione c'è stato. A Bergamo, parlando sempre di quella partita, abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10' potevamo e dovevamo fare meglio. Siamo consapevoli delle cose che funzionano o non funzionano".
Psg-Roma
Anche Gasp attende con curiosità la sfida alla corazzata di Luis Enrique, ammettendo come sia "una misura di quello che stiamo facendo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite, quello a cui pensiamo è fare una prestazione di livello. Per noi è sicuramente un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti", ammette l'allenatore giallorosso. Già in passato, infatti, Gasperini aveva fatto tremare il PSG, quando nel 2020 sedeva sulla panchina dell'Atalanta; una partita che lo stesso tecnico ricorda come "rimasta un po' indigesta per il finale" (1-2 e semifinale sfumata per la rimonta parigina nei minuti finali), ammettendo allo stesso tempo però come non si possano fare paragoni con il presente: "questa è un altro tipo di gara, il PSG è molto più squadra. E questa è una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po' diverso. Noi dobbiamo pensare a fare quel tipo di prestazione che ti aiuta a crescere anche in questa competizione". La sfida di Parigi, poi, metterà contro anche due allenatori che, a loro modo, hanno avuto un impatto importante sulle proprie squadre con Gasperini a sottolineare come quello che ha fatto Luis Enrique "è straordinario perché ho visto anche tante squadre magari vincere, ma non lasciare un segno. Quello che lui ha fatto nella sua carriera, soprattutto al Barcellona ma anche qui al PSG, è straordinario. Questo PSG è una squadra e credo che questo sia il complimento migliore che si possa fare: lui è riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che magari prima era fatto solamente di grandi giocatori".