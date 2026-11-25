"L'Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone di una partita non fatta bene": la vigilia della partita contro lo Stoccarda è stata all'insegna della difesa dei suoi per Cristian Chivu. I nerazzurri sono chiamati a una risposta per tenere vive le speranze di top8, a maggior ragione dopo il rocambolesco 4-4 di Bergamo. Il tecnico romeno però chiede "equilibrio nei giudizi" dopo la pioggia di critiche che ha travolto la squadra. Gli fa eco Barella che non nasconde un po' di stizza: "Non accetto il disfattismo sull'Inter". L'ambiente nerazzurro alza un muro contro stroncature e biasimi ma i passi indietro contro l'Atalanta possono essere dimenticati solo con una vittoria convincente in Europa. Il pari di Bergamo ha mostrato le lacune difensive di una retroguardia rivoluzionata in estate ma lontana dalla solidità delle passate stagioni. Tanti errori in campo che hanno alimentato la tensione in una partita delicata come quella contro l'Atalanta. Ma Chivu non ammette stroncature severe. "L'Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone di una partita non fatta bene. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato ma dobbiamo fare un'analisi lucida, senza perdere quanto fatto di buono nelle ultime partite prima della sosta. Serve più equilibrio nell'analisi, noi lo abbiamo fatto, limeremo determinati difetti ma noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani che è importante". Il focus alla Champions anche perché non c'è troppo margine d'errore. L'Inter è sedicesima con sei punti conquistati in quattro partite. "È la quinta gara, sappiamo tutti la realtà della classifica in questo momento, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che dovremo affrontare domani, aggressiva, intensa, forte. Sappiamo il nostro valore, dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio", assicura l'allenatore nerazzurro. Non ci sarà Calhanoglu che ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio di Bergamo e per il risentimento muscolare dovrà restare fermo ai box per un mese, tornando forse per la Supercoppa del 22 dicembre. Out anche Zielinski, mentre sarà convocato Stones. "A disposizione ci sono anche tutti gli attaccanti", assicura Chivu nonostante Thuram abbia svolto una parte dell'allenamento con lavoro differenziato. Dopo Bergamo, anche se Chivu vorrebbe già voltare pagina, gli occhi saranno puntati sulla difesa che ha già subito 17 gol in campionato. "Errori difensivi? Non è giusto parlare solo degli ultimi 10'. Qualche calo di concentrazione c'è stato. A Bergamo, parlando sempre di quella partita, abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10' potevamo e dovevamo fare meglio. Siamo consapevoli delle cose che funzionano o non funzionano".