Bezzecchi: "Sapevo di essere veloce ma non così tanto! Ho corso un rischio solo nel finale"

"Sono contentissimo, anzi non ho parole. Mi sono svegliato con una sensazione stranissima. Sapevo di essere veloce ma... non credevo così tanto. L'asfalto bagnato mi spaventava, invece ho avuto subito un buon feeling con la moto: ci parlavo, già nel warm up! Una sensazione bellissima. Ringrazio tutti, ad iniziare dalla academy VR46". Queste le prime parole di Marco Bezzecchi subito dopo aver messo a segno la sua prima vittoria nella premier class. Un exploit che permette al riminese di prendere la testa del Mondiale Piloti con 50 punti, nove in più di Bagnaia.

© Getty Images

"Giornata indimenticabile... Mi sentivo bene, è stato bellissimo fin dall'inizio, parlavo davvero con la mia moto. Ho rischiato solo in un momento... ed ero già in gestione! Non ho capito subito di essere in testa al Mondiale. A parte questo, è un sogno che si avvera: non so bene come gestire questa felicità".

Se Bezzecchi sale per la prima volta sul gradino più alto del podio nella MotoGP, il primo successo continua a sfuggire a Johann Zarco, comunque molto felice della sua performance:

"Sono molto soddisfatto, ho amministrato bene ogni fase della gara. All'inizio ho fatto fatica con gli pneumatici. Ho guidato con il mio stile. Bezzecchi era troppo lontano. Però quando Pecco è caduto ho intravisto la chance di salire sul podio e nel finale ci sono riuscito. Ho fatto la differenza con la guida".

Terzo gradino del podio per Alex Marquez, lui pure al settimo cielo:

"Gara lunga e dura fino alla fine. Un bel podio e soprattutto molti punti per la classifica. Era facile commettere degli errori sul bagnato. Soprattutto nel finale, con poca aderenza. Oltretutto non avevo un set up perfetto per il bagnato. Era sicuro che Zarco sarebbe arrivato e mi avrebbe passato".