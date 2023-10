MOTOGP

Annunciato il cambio di pilota nel team spagnolo il leader della Moto2 promosso al posto dell'esperto connazionale al fianco di Augusto Fernandez

© ufficio-stampa Sarà Pol Espargarò a fare spazio a Pedro Acosta nel team GasGas per la prossima stagione di MotoGP. Ktm ha deciso di promuovere l'attuale leader della Moto2 a scapito dell'esperto pilota spagnolo nella squadra gestita da Hervé Poncharal, che porta in pista le moto fornite dalla stessa Casa austriaca. Ktm avrebbe voluto allargare la sua formazione per il 2024 (che avrà ancora Binder e Miller con i colori factory), ma il "no" della Dorna l'ha costretta a tagliare un posto vista la promessa di promozione fatta ad Acosta. Espargarò, comunque, resterà in famiglia, con un doppio ruolo di pilota-collaudatore, a cui probabilmente verrà concessa la possibilità di correre diversi GP come wild-card, ma anche di mentore per i due giovani connazionali. Al fianco di Acosta, infatti, ci sarà ancora Augusto Fernandez.

Vedi anche Motogp MotoGP: ufficiale il divorzio consensuale tra Marquez e Honda "Abbiamo dovuto prendere una decisione importante e difficile per il nostro team GasGas per il 2024. Augusto ha fatto dei primi passi impressionanti in MotoGP e siamo assolutamente convinti che abbia la velocità e l'intelligenza per continuare a progredire. Pedro è un talento molto speciale che ha già vinto tanto e in fretta e nel 2024 dovrà imparare a fare il passo successivo con i grandi della MotoGP", ha detto Pit Beirer, direttore di Ktm Motorsport.

Vedi anche Motogp Dall'Igna: "Marquez su una Ducati è sfida e preoccupazione" Fondamentale è stata anche la decisione dello stesso Espargarò, vittima di un brutto incidente a Portimao, che l'ha tenuto fuori a lungo, di non rovinare i piani di Ktm. "Voglio ringraziare Pol per tutto quello che ha fatto e che continua a fare per noi. Questo ragazzo è super-forte e super-determinato ed è per questo che vogliamo contare su di lui come parte importante della nostra struttura. Merita il mio più profondo rispetto. Il fatto che ci abbia dato una mano in questa situazione sottolinea la sua grandezza come persona. Inoltre, dimostra la sua passione per questo sport e le sue idee per il futuro. Con questi tasselli al loro posto e con Hervé, Nicolas e tutto il team e la loro esperienza, ci aspetta un anno entusiasmante per il marchio GasGas", ha aggiunto Beirer.