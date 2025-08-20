Sci, freestyle: azzurri skicross in raduno tra Livigno e lo Stelvio

Una settimana fra lo Livigno e lo Stelvio per squadra A di skicross, per approfittare delle favorevoli condizioni di innevamento in questa estate afosa in pianura, ma ricca di precipitazioni alle alte quote. Il dt Bartolomeo Pala ha convocato, dal 22 al 25 agosto, cinque atleti per lo stage di Livigno: Simone Deromedis, Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni e Jole Galli. Per questa tranche, guiderà l'allenamento Pala, con Bianca Parise e Andrea Tuti. Poi tutti allo Stelvio, dal 25 al 28, con qualche piccolo cambio nella formazione. Ci saranno: Deromedis, Edoardo Zorzi, Cazzaniga, Dominik Zuech, Gunsch e Galli. A guidare questa seconda parte ci sarà lo stesso Pala, con Siegmar Klotz, Alessandro Leso, e Kevin Marchetto.