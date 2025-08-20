Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, freestyle: azzurri skicross in raduno tra Livigno e lo Stelvio

20 Ago 2025 - 09:01

Una settimana fra lo Livigno e lo Stelvio per squadra A di skicross, per approfittare delle favorevoli condizioni di innevamento in questa estate afosa in pianura, ma ricca di precipitazioni alle alte quote. Il dt Bartolomeo Pala ha convocato, dal 22 al 25 agosto, cinque atleti per lo stage di Livigno: Simone Deromedis, Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni e Jole Galli. Per questa tranche, guiderà l'allenamento Pala, con Bianca Parise e Andrea Tuti. Poi tutti allo Stelvio, dal 25 al 28, con qualche piccolo cambio nella formazione. Ci saranno: Deromedis, Edoardo Zorzi, Cazzaniga, Dominik Zuech, Gunsch e Galli. A guidare questa seconda parte ci sarà lo stesso Pala, con Siegmar Klotz, Alessandro Leso, e Kevin Marchetto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:11
Us Open: doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale
09:01
Sci, freestyle: azzurri skicross in raduno tra Livigno e lo Stelvio
08:00
Pallavolo: Modena sarà una sede dell'Europeo maschile 2026
23:57
La Vuelta parte da Torino: Grattacielo Piemonte quartier generale
23:44
Tennis: Us Open, Djokovic-Danilovic ko nel doppio misto