Ciclismo, Mondiali mtb: Filippo Gilardino di bronzo nella downhill juniores

29 Ago 2026 - 12:34
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Bronzo per Filippo Gilardino ai Mondiali di mountain bike in corso in val di Sole, in Trentino, nella categoria downhill juniores. Oro allo svizzero Raoul Schneeberger e argento per il britannico Felix Griffiths. Ha chiuso in 23esima posizione l'altro azzurro in gara, Thomas Bruno. "Sono felicissimo - ha detto l'azzurro di Ivra -. Non mi sono reso conto di andare così veloce e non pensavo che fosse una run all'altezza di una medaglia. Poi, man mano che scendevano gli altri atleti, ho iniziato a realizzare. Ho rotto la catena durante la discesa, ma sono riuscito ugualmente a finire la prova. Correre in casa è magnifico e questa pista fantastica mi ha dato una grande mano". In campo femminile oro per l'australiana Tilly Boadle, argento per statunitense Aletha Ostgaard, dominatrice della stagione di Coppa del mondo, e bronzo nonostante una caduta per la neozelandese Indy Deavoll. Diciannovesima posizione per l'unica italiana in gara, Rebecca Bruno, frenata da due scivolate nella parte alta del tracciato.

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