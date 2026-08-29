Ciclismo, Mondiali mtb: Filippo Gilardino di bronzo nella downhill juniores

Bronzo per Filippo Gilardino ai Mondiali di mountain bike in corso in val di Sole, in Trentino, nella categoria downhill juniores. Oro allo svizzero Raoul Schneeberger e argento per il britannico Felix Griffiths. Ha chiuso in 23esima posizione l'altro azzurro in gara, Thomas Bruno. "Sono felicissimo - ha detto l'azzurro di Ivra -. Non mi sono reso conto di andare così veloce e non pensavo che fosse una run all'altezza di una medaglia. Poi, man mano che scendevano gli altri atleti, ho iniziato a realizzare. Ho rotto la catena durante la discesa, ma sono riuscito ugualmente a finire la prova. Correre in casa è magnifico e questa pista fantastica mi ha dato una grande mano". In campo femminile oro per l'australiana Tilly Boadle, argento per statunitense Aletha Ostgaard, dominatrice della stagione di Coppa del mondo, e bronzo nonostante una caduta per la neozelandese Indy Deavoll. Diciannovesima posizione per l'unica italiana in gara, Rebecca Bruno, frenata da due scivolate nella parte alta del tracciato.