MOTOGP

Bezzecchi e Martin all'attacco del tabù-Jerez di Aprilia

di Stefano Gatti
21 Apr 2026 - 10:51
© Aprilia Racing Press Office

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Aprilia Racing torna in pista per il quarto appuntamento stagionale (il primo in Europa) sullo storico circuito de Jerez intitolato la grande Angel Nieto. Marco Bezzecchi arriva in Spagna forte della serie di tre vittorie consecutive conquistate nei primi tre Gran Premi stagionali in Thailandia, Brasile e Stati Uniti d'America, determinato a confermare la propria competitività anche sul tracciato andaluso che non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni. Tra i protagonisti del weekend di Austin (vittoria nella Sprint Race, secondo posto nel GP), Jorge Martin affronta la prima tappa di casa con l’obiettivo di consolidare buon feeling raggiunto con la RS-GP26 e provare - davanti al suo pubblico appunto - a dare ulteriormente filo da torcere a Bezzecchi che lo precede di soli quattro punti (81 a 77) nella classifica generale.

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A completare la line-up spagnola di Aprilia Racing sarà il terzo pilota Lorenzo Savadori, presente come wild card e come semprein queste occasioni incaricato nel lavoro di sviluppo della RS-GP26 in un weekend di gara. Da ricordare che - all'indomani della quarta prova iridata - Aprilia e tutte le squadre della premier class si fermeranno a Jerez per la prima giornata delle quattro giornate di test post-GP del 2026. Le altre tre saranno a Barcellona (maggio), a Brno (giugno) e infine a Spielberg (settembre). 

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MARCO BEZZECCHI

“Sono molto contento di tornare in Europa. A Jerez ci sono sempre tanti tifosi ed è una pista bellissima. La voglia di continuare a far bene c'è, quindi cercheremo di fare un bel weekend, lavorando al meglio insieme a tutta la squadra e cercando anche di divertirci”.

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JORGE MARTIN

“Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni in Spagna. Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi. Sarà un weekend impegnativo: Jerez non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare il mio stato di forma e continuare a lavorare”.

LORENZO SAVADORI

“È bello tornare a fare un weekend di gara. Avremo alcune soluzioni nuove da provare durante il fine settimana, con l’obiettivo di far crescere la RS-GP26. Sarà importante raccogliere il maggior numero di informazioni possibile, perché gli aggiornamenti verranno poi portati sulle moto dei due piloti ufficiali nei test di lunedì”.

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