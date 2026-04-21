Bezzecchi e Martin all'attacco del tabù-Jerez di Aprilia

“Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni in Spagna. Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi. Sarà un weekend impegnativo: Jerez non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare il mio stato di forma e continuare a lavorare”.