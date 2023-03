MotoGP a ranghi ridotti in Argentina: quattro in meno al via a Termas de Rio Hondo

MOTOGP

Si allunga la lista dei piloti che non potranno essere al via del secondo GP del calendario

© Getty Images All'indomani di un avvio di Mondiale... esplosivo e già in arrivo in Argentina per il secondo appuntamento, la MotoGP conta i danni o meglio si lecca le ferite. Dopo Pol Espargarò, Enea Bastianini e Marc Marquez, anche Miguel Oliveira deve alzare bandiera bianca e rinunciare al weekend di Termas de Rio Hondo. Sono quindi diciotto (su ventidue dello schieramento originale) i piloti pronti ad andare a caccia di punti iridati nel GP d'Argentina. Ducati, Honda, GASGAS e RNF Aprilia hanno tutte comunicato la loro decisione di non sostituire i piloti titolari.

A provocare il forfait di Oliveira sono stati gli accertamenti ai quali il pilota portoghese si è sottoposto all'indomani della sfortunata gara di Portimao, che Miguel aveva iniziato all'arrembaggio, con un formidabile scatto al semaforo. Gli esami che hanno evidenziato lesioni più gravi di quelle rilevate nell'immediato dopo-gara ma che non dovrebbero impedire al pilota Aprilia di tornare in sella nel terzo appuntamento del Mondiale: il Gran Premio delle Americhe in programma ad Austin nel weekend centrale del mese di aprile. La presenza alla tappa del COTA (Circuit Of the Americas) è anche la missione di Marquez dopo l'intervento per la riduzione della frattura alla mano destra alla quale lo spagnolo è stato sottoposto lunedì 27 marzo. Una prova, quella texana, alla quale Marc tiene moltissimo, avendovi vinto per sette volte (le prime sei consecutive) nella premier class tra il 2013 e il 2021. Anche se quest'anno al campione della Honda toccherà fare gli straordinari, visto che - come era logico supporre - il doppio Long Lap Penalty comminatogli per lo strike portoghese dovrà essere scontato nella gara domenicale (e non nella Sprint) della gara nella quale Marc farà il suo rientro.

Austin è nei piani (forse sarebbe meglio dire nelle intenzioni) di Enea Bastianini, uscito con la scapola destra fratturata dalle convulse fasi iniziali della prima Sprint Race della storia del Motomondiale e vincitore del GP delle Americhe dello scorso anno in sella alla Ducati Gresini! Non dovesse farcela, negli Stati Uniti il team Lenovo farà quasi certamente ricorso al collaudatore Michele Pirro.

Sono molto più lunghi i tempi di recupero di Pol Espargarò, travolto dalla GASGAS Tech 3 attimi dopo averne perso il controllo nel secondo turno di prove del GP del Portogallo. Il pilota catalano ha riportato una contusione polmonare, la frattura della mandibola e quella di una vertebra dorsale". Nel suo caso i tempi di recupero sono ancora da quantificare ma molto probabilmente superano i due mesi. Tutto dipenderò dall'evoluzione del quadro clinico. Per certo Hervé Poncharal sarà costretto a sostituirlo: se non in Argentina, sicuramente in Texas.