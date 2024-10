Bastianini: "Gara difficile ma in controllo". Bagnaia: "Abbiamo limitato i danni"

"È stata difficile ma al via mi sono trovato davanti a tutti e a quel punto mi sono devo detto che dovevo spingere a tutta. Martin ha esagerato alla prima staccata, sapevo che non avrebbe girato ben, così l'ho infilato. Sono riuscito ad aprire un piccolo gap sui miei rivali e a quel punto ho potuto controllarli, ma erano sempre lì. Non potevo certo rilassarmi, però sì... diciamo ho potuto respirare normalmente! Con la gomma anteriore usata però continuo a fare fatica: oggi è andata meglio del solito ma capita spesso nelle ultime gare, ci dobbiamo guardare meglio. Sono molto migliorato in partenza e se scatti bene al semaforo poi diventa tutto più semplice, soprattutto nella Sprint! Se poi non ho Binder intorno è anche meglio... Per quanto riguarda il Gran Premio, l'incognita è la durata delle gomme". Enea Bastianini racconta così il suo secondo successo stagionale (dopo Silverstone) nel formato breve. Per il romagnolo una bella iniezione di fiducia e un piccolo favore ("indolore" a livello di ambizioni personali) al compagno di squadra Bagnaia.