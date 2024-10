Bastianini da dominatore, Martin la spunta su Bagnaia nel festival Ducati

Martin e Bagnaia si disturbano al via, Bastianini ne approfitta per prendere il comando davanti al compagno di squadra, poi Marquez, Acosta e Martin che al secondo dei tredici giri supera il connazionale di GasGas. Pessimo avvio per Bezzecchi: quarto in griglia, decimo al terzo giro. Idem per Quartararo: da sesto a quattordicesimo. Acosta ko per scivolata, era larghissimo in traiettoria al centro della curva due. Martin intanto torna in zona-podio infilando Marquez! Bastianini prova ad allungare e sembra in controllo, Martin "punta" Bagnaia, Marquez non perde contatto dai primi tre ed è pronto a rientrare in gioco quando la Sprint raggiunge metà distanza. Alex Marquez quinto davanti a Binder in rimonta. Martin supera anche Bagnaia e si lancia all'inseguimento del leader. Martin a rischio track limits, ha già preso un warning. Lo spagnolo tenta di andare a riprendere Bastianini ma deve guardarsi dal ritorno di Bagnaia, Marquez invece è tagliato fuori. Finale in discesa per Bastianini che si aggiudica la Sprint di Buriram davanti a sette altre Ducati! Martin e Bagniaia gli fanno compagnia sul podio thai.