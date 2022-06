Barcelona FP2: Espargarò-Vinales, uno-due Aprilia; 3. Bastianini, 4. Bagnaia

GP CATALUNYA MOTOGP PROVE LIBERE 2

Le moto italiane davanti a tutti nel secondo ed ultimo turno di prove libere della nona tappa del Mondiale.

Aleix Espargarò stampa il miglior tempo nel secondo turno di Barcellona staccando di 303 millesimi il proprio compagno di squadra Maverick Vinales. Dietro alle due Aprilia ufficiali ci sono due Ducati: quella "targata" Gresini di Enea Bastianini (+0.488) e quella factory di Francesco Bagnaia, staccato di 548 millesimi dalla vetta. Ducati anche al quinto ed al settimo posto con Jorge Martin (Pramac) e Jack Miller (Lenovo). Sesto è Brad Binder con la KTM. Ottavo tempo per Fabio Quartararo, decimo per Franco Morbidelli. © Getty Images

Spagna padrona sulla pista di casa tra i piloti (con Aleix Espargarò al comando della classifica FP2 davanti a Vinales), ma strapotere italiano a livello di moto: due Aprilia davanti a tre Ducati nel turno che chiude la prima giornata di prove lanciando la suggestione di una sfida diretta (e fin qui inedita) tra i due portacolori Aprilia e segnando la risalita delle Desmosedici di Borgo Panigale dopo un avvio di weekend piuttosto "guardingo".

© Getty Images

Nel finale delle prove, il maggiore dei due fratelli Espargarò riesce a mettersi alle spalle la RS-GP gemella di Vinales, che contiene il distacco in tre decimi di secondo. Sfiora invece il mezzo secondo il ritardo di Enea Bastianini che risale dal decimo tempo della mattinata al terzo appunto del pomeriggio e chiude a 488 millesimi dalla vetta. Quarto tempo per Bagnaia (che era stato solo quattordicesimo nelle FP1) a 548 millesimi, mentre Brad Binder (sesto con la KTM factory) riesce a spezzare la sequenza Ducati, infilandosi tra Jorge Martin e Jack Miller.

© Getty Images

Passi in avanti tra il primo ed il secondo turno anche per Fabio Quartararo. Il campione in carica si ferma però all'ottava casella della classifica (+0.721) e precede Alex Rins. Il pilota Suzuki non ripete l'exploit della mattinata e deve accontentarsi del nono tempo a tre soli millesimi dal Diablo) e lo stesso fa Franco Morbidelli che chiude la top ten. Pur facendo un passo indietro (era stato sorprendentemente terzo nella FP1), il compagno di squadra di Quartararo chiude con saldo ampiamente positivo il venerdì di Barcellona e punta ad un weekend di rilancio per uscire dal periodo buio che sta vivendo fin dall'inizio del Mondiale.

© Getty Images

Dopo un buon avvio di sessione (che lo aveva visto scalare la classifica dei tempi fino al terzo posto) Marco Bezzecchi arretra fino alla quattordicesima casella, alle spalle di Fabio Digiannantonio (Ducati Gresini) e davanti al compagno di squadra Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi precede Joan Mir e Johann Zarco, decisamente al di sotto del loro standard di rendimento. Ventunesimo e ventiduesimo tempo per Andrea Dovizioso (Yamaha RNF) e per Michele Pirro con la Ducati Aruba.