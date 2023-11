Bagnaia: "Sul passo io e Fernandez i migliori. Martin ha problemi di gomme? Un po' per uno..."

GRAN PREMIO QATAR MOTOGP

Il campione in carica fiducioso sul passo gara ma la scelta delle gome resta un rebus

© Getty Images "Abbiamo fatto un buon lavoro, la moto va bene: non la toccheremo più. Nelle prequalifiche ho montato gomme che non lavoravano bene ma era giusto provarle. La scelta delle gomme qui non è facile. Nelle Libere 1 mi ero trovato bene con le dure ma poi con l'abbassarsi delle temperature nelle ore serali quel tipo di mescola fa più fatica a funzionare. È un problema un po' per tutti. Il discorso vale sia per il Gran Premio che per la Sprint, soprattutto perché il grip dell'asfalto aumenta ogni volta che scendiamo in pista e sabato ci sarà sicuramente un altro passo avanti". Francesco Bagnaia commenta così la prima giornata di prove del Gran Premio del Qaatar che lo ha visto superare la prequalifica con l'ottavo tempo, sette soli millesimi più... lento del diretto rivale nella corsa al titolo Jorge Martin. Al pilota del team Pramac e al suo connazionale Raul Fernadez è dedicata invece la seconda parta dei pensieri del campione in carica.

© Getty Images

"Intanto con questo livello di grip le Aprilia sono andate forte... e me lo aspettavo. Ho seguito Fernandez in un paio di occasioni in pista e credo che sia uno dei favoriti per questo Gran Premio. Questa è una delle piste preferite di Raul. Come passo oggi io e lui eravamo quelli messi meglio. Quanto a Martin, lui oggi ha avuto qualche problema di troppo con le gomme, come era capitato a me recentemente. Non è partito come al solito ma è comunque tra i primi dieci, non mi pare un problema".