Tragedia sfiorata domenica mattina in una partita del campionato di Terza Categoria del Trapanese. Durante l'incontro tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, un giocatore del Galactic Paolini è stato espulso per avere colpito con calci un avversario a gioco fermo e, dopo essere rientrato negli spogliatoi, è tornato in campo impugnando un coltello a scatto minacciando allenatore, dirigenti e calciatori della squadra ospite. Secondo la denuncia dell'Athletic Partanna, il calciatore avrebbe anche afferrato per il collo un dirigente avversario mentre impugnava l'arma nell'altra mano. Di fronte alla gravità dell'accaduto, l'arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la partita. Il vicepresidente della società ospite ha quindi contattato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato le persone coinvolte. "Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello", le parole del presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana.