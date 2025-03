MotoGP Argentina, Bagnaia: "Mi manca il feeling dell'anno scorso, non sono un pilota da 4° posto"

Su cosa non sta funzionando Pecco non si è sbilanciato pubblicamente, ma le idee sembrano chiare: "Non riesco a guidare come al mio solito, mi manca il feeling dello scorso anno. Dobbiamo lavorare per tornare ad averlo. Io faccio il massimo, oggi evidentemente era fare quarto. Appena ritroverò il feeling tornerò a lottare per la vittoria, come dovrei. Non sono un pilota da quarto posto, neanche da terzo. Questo weekend abbiamo fatto un passettino avanti, ma non è bastato. Questa non era una pista a me congeniale, ma comunque anche in piste così non farei quarto. Se è il momento più complicato da quando sono in Ducati? L'inizio dell'anno scorso lo è stato di più, avevamo preso una strada sbagliata che poi abbiamo sistemato, ora però siamo a 31 punti dalla vetta, non sarà semplice recuperare tanti punti a un pilota come Marc".