Bagnaia, messaggio alla Ducati: "Storia d'amore bellissima"

Il giorno dopo aver conquistato il secondo titolo consecutivo in MotoGP, "Pecco" Bagnaia ha mostrato le sue emozioni in un messaggio social dedicato soprattutto alla Ducati. "Ho sempre sognato di vincere il campionato mondiale vincendo la gara, e ce l'abbiamo fatta. Ho sempre sognato di correre con il numero 1 e riconfermarmi e ce l'abbiamo fatta. Ho sempre sognato di avere una squadra come la nostra. Stiamo vivendo una bellissima storia d'amore, nonostante tutto e nonostante tutti, e nessuno potrà mai togliercela. Grazie. Go1Free", le sue parole.