Bagnaia campione, il papà: "Pecco come Rossi e Marquez? Da non credere"

La festa è cominciata prima che sventolasse la bandiera a scacchi, ma in casa Bagnaia quella del trionfo bis del ducatista in MotoGP è stata una stagione lunga e sofferta sino alla fine. "Io, per rispetto di Pecco, non dico mai niente, perché lui tiene a non far uscire i suoi reali stati d'animo o quello che sente dentro, ma la caduta di Barcellona l'ha sentita veramente forte, non solo fisicamente, anche psicologicamente e nell'anima. Nonostante questo, però, lui ha continuato con lo stesso spirito di sempre, facendo podi e portando risultati", ha detto Pietro Bagnaia, papà di "Pecco", a MOW.