Bagnaia-Marquez, inizia la sfida: "Adesso si fa sul serio"

Sarà la prima gara ufficiale da pilota in rosso, invece, per Marquez. “Sono sempre un po’ più nervoso del dovuto per la prima gara della stagione, è sempre un GP speciale. Sono contento di correre in Thailandia, ci arriviamo dopo una bella pre season e con una buona base, abbiamo lavorato davvero tanto e bene con la squadra. Le gare è vero, sono una cosa diversa, bisogna stare attenti a tutto, ma ho tanta voglia di iniziare e di fare bene, questo sarà sicuramente d’aiuto per la stagione”.