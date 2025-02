Il dolore di Jorge Martin: "L'infortunio è un brutto colpo, ma lo supererò"

"I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano di seguito, l'impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente forti, sia fisicamente che mentalmente, e mi hanno fatto perdere per la prima volta nella mia vita la gara inaugurale della stagione. L'anno non inizia come vorrei. Lunedì, mentre mi allenavo per la prima volta dopo la caduta a Sepang per arrivare in Thailandia nella migliore condizione possibile, ho subito un highside che mi ha provocato quattro nuove fratture, oltre alle tre che già trascinavo due settimane fa. Se c'è una cosa sicura è che i colpi possono essere superati. Non so se questo mi renderà più forte, ma so che ce la farò, come ho sempre fatto. Ora il mio unico obiettivo è recuperare al 100% per tornare a competere e godermi la mia passione, che sono le moto. Perché le corse sono tante, ma c'è solo una mano. Grazie ad Aprilia per supportarmi in ogni momento, alla mia famiglia, a tutti i miei tifosi e a tutte le persone che mi incoraggiano ogni giorno. Di cuore", ha scritto su Instagram.