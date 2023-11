Bagnaia: "La marcatura di Martin? Meglio che Jorge pensi a fare il suo lavoro..."

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Il campione in carica tagliente con il suo rivale a proposito dell'episodio finale delle prequalifiche

© Getty Images "La marcatura stretta di Martin nel finale? Meglio che Jorge pensi a fare bene il suo lavoro. Fino prova contraria siamo noi ad essere davanti. Meglio che lui pensi a se stesso... È stata una giornata difficile. Nelle prove libere non siamo riusciti a girare quanto volevamo. Ho poco feeling con le gomme nuove e non sono riuscito a performare con la soft. Diciamo che non siamo riusciti a risolvere i nostri problemi iniziali del venerdì nell'arco della giornata". Francesco Bagnaia liquida con poche parole la marcatura a uomo (e a moto!) applicata nei suoi conftronti dal rivale Jorge Martin nel finale della prequalifica di Valencia, poi si dedica agli aspetti più tecnici di un venerdì con poco passo e ancora meno performnace.

"Però sappiamo esattamente come fare per migliore in quelle due o tre curve che ci hanno visto un po' in difficoltà. È sempre difficile trovare la soluzione durante le prove ma abbiamo già analizzato il problema. Senza contare che qui tanti altri piloti Ducati stanno andando forte, quindi studieremo anche i dati di Di Giannantonio e Bezzecchi".