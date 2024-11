Bagnaia in pole, prima fila per Espargaró e Marquez, Martin quarto

Dalla terza fila al via Maverick Vinales con la seconda RS-GP ufficiale di Aprilia a 351 millesimi da Bagnaia, Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Marco Bezzecchi con la Ducati VR46. Quarta fila per il già citato Quartararo (Yamaha Monster), Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato subito) e Johann Zarco. Autore fin qui autore di un buon weekend, il pilota di Nizza è il migliore dei piloti Honda, portando quella clienti LCR davanti a quella HRC di Joan Mir che lo segue in classifica, mentre il compagno di squadra di quest'ultimo Luca Marini apre la sesta fila di una griglia di partenza che vede entrambe le KTM factory confinate alle retrovie: diciottesimo e diciannovesimo tempo per Brad Binder e Jack Miller.