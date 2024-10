Bagnaia in pole davanti a Bastianini, per Martin prima fila con caduta

Francesco Bagnaia conquista con il tempo di un minuto, 28 secondi e 700 millesimi la pole position in vista del Gran Premio di Thailandia (terzultimo appuntamento del Mondiale) e della ancor più imminente Sprint di Buriram. A completare la prima fila sono il suo vicino di box Enea Bastianini (staccato di 232 millesimi al capolinea delle qualifiche) e il leader della classifica generale (con venti punti di vantaggio sullo stesso Bagnaia) Jorge Martin. Finito a terra al suo ultimo time attack... alla pole dell'italiano, il pilota della Ducati Prima Pramac conserva la casella più esterna della prima fila con un ritardo finale di 430 millesimi dalla vetta. Al via dalla seconda fila in quest'ordine Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Marc Marquez (Ducati Gresini, vittima di una caduta) e un ritrovato Fabio Quartararo, promosso con Di Giannantonio dal Q1 e alla fine autore del sesto tempo, nonché primo pilota non-Ducati della griglia di partenza. Bezzecchi accusa un ritardo di 624 millesmi da Bagnaia, che diventano 686 per l'otto volte iridato e 708 per il Diablo, campione del mondo 2021 della premier class. Pedro Acosta apre la terza fila con la GasGas KTM Tech ì3 (+0.719), seguito da altre due Ducati Clienti: quella di Fabio Di Giannantonio (VR46, al suo ultimo GP stagionale) e quella Gresini di Alex Marquez. Quarta fila per gli ultimi tre piloti arrivati alla caccia alla pole del Q2: Maverick Vinales (Aprilia Racing), Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, caduta alla curva 5 pochi istanti dopo il compagno di squadra Martin) e Johann Zarco che - evento rarissimo quest'anno - "issa" la Honda (quella LCR) nella parte nobile della classifica dei tempi.