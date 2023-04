MotoGP, Bagnaia: "Dal Q1 sarà dura, ma ho fiducia nella Ducati"

QUI DUCATI

Il pilota piemontese dopo un venerdì complicato a Jerez: "Stiamo ancora cercando un buon setup della moto che mi permetta un miglior feeling con l’anteriore"

© Getty Images Francesco Bagnaia prova a mostrarsi fiducioso, nonostante un venerdì di libere molto complicato a Jerez, chiuso fuori dalla top 10: "Stiamo ancora cercando un buon set up della moto, che mi permetta un miglior feeling con l’anteriore - le parole del pilota Ducati -. Oggi ho ripetuto la mia performance dello scorso anno, ma nel frattempo i tempi si sono abbassati e i nostri avversari sono migliorati. Ho fiducia nella mia squadra e so che domani riusciremo a fare un passo in avanti. Il Q1 non sarà sicuramente facile, molti piloti veloci si giocheranno le prime due posizioni, ma sono fiducioso di poter far bene".

BASTIANINI: "DEVO CAPIRE SE SONO IN GRADO DI PROSEGUIRE"

Giornata di grande sofferenza per il rientrante Enea Bastianini: "È stata una giornata complicata ma me l’aspettavo, viste le mie condizioni. Domattina l’obiettivo è quello di scendere in pista per le prove libere e capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio. In ogni caso oggi mi sono divertito e mi sono goduto questa giornata nuovamente in sella alla mia moto. Anche se non sono ancora al 100% è stata davvero una bellissima sensazione".