MotoGP, Bagnaia: "Giornata positiva, il nostro potenziale è alto"

DUCATI

Il due volte iridato al termine delle prequalifiche al Montmelò: "Il passo è buono"

© Getty Images Francesco Bagnaia appare fiducioso in vista del prosieguo del weekend del GP di Catalogna: "È stata una giornata sicuramente positiva, da quando siamo riusciti a metterci a posto a Jerez riusciamo anche a essere incisivi fin da subito - le parole del pilota Ducati a Sky dopo le prequalifiche del venerdì -. Nelle prequalifiche siamo migliorati anche rispetto alle Libere della mattinata, anche se qui si fa fatica a fare grossi passi avanti perché il grip è bassissimo, il peggiore della stagione".

"Il passo gara è buono, il time attack anche nonostante un giro non super - la sua analisi -. Niente che non possiamo mettere a posto. Servirà partire bene davanti e fare i primi giri piuttosto forte nella Sprint. Nelle ultime due siamo stati veloci, ma abbiamo avuto un po' di sfortune. Abbiamo messo a posto anche la moto che non aveva funzionato a Le Mans, il potenziale è alto: vediamo come andrà".

TARDOZZI: "PIÚ COMPETITIVI RISPETTO A UN ANNO FA"

Soddisfatto anche il team manager della Rossa di Borgo Panigale, Davide Tardozzi: "Abbiamo fatto passi avanti rispetto al 2023, sia Pecco sia Enea hanno ancora qualcosina da sistemare, ma siamo ai dettagli. Credo che saremo più competitivi dello scorso anno. Aprilia? Aleix ha una motivazione extra, in più questa è una pista molto buona per loro. Ci aspettavamo questa performance da parte loro, ma ci aspettiamo anche di provare a batterli".