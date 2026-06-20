Bagnaia: "Decisiva la gomma morbida, spero che in gara andremo altrettanto bene"

Si accontenta del podio Marc Marquez: "Sono contento, abbiamo scelto l'opzione di gomme corretta. Ora vedremo per domani, cercando di migliorare. Partendo quinto mi aspettavo una Sprint difficile, all'inizio ho avuto difficoltà, dovevo fare percorrenza ed era facile cadere. Quando ho preso di nuovo Ogura era impossibile passarlo e ho mollato un po', all'ultimo giro poi ho visto che era troppo rischioso. Ne avevo per spingere di più all'inizio? No, se potessi tornare indietro avrei spinto di più in qualifica per partire in prima fila, quando sei dietro tre moto è ancora peggio, è difficile staccare. In un circuito destrorso sono arrivato vicino al primo quindi va bene. Il braccio? Va un po' meglio, se guardi il passo del venerdì ho spinto tre giri. Se vuoi lottare per le vittorie devi spingere dalle FP1, è il modo giusto di fare il setup della moto corretto e fare passi avanti. Sono contento perché ogni gara mi sento un po' meglio, vediamo dove possiamo arrivare".