Niente più tessere abbonamento: i tifosi del Dijon entrano allo stadio usando le loro sciarpe

Un buon tifoso non dimentica mai a casa la propria sciarpa: il Dijon lo ha capito prima di tutti, e partendo da questo presupposto ha studiato il piano perfetto per far sì che nessun abbonato dimentichi mai a casa il proprio biglietto. In che modo? Usando semplicemente una 'sciarpa magica'...
L'iniziativa
Il Dijon, società neopromossa in Ligue 2, ha riservato ai tifosi una simpatica sorpresa in occasione della campagna abbonamenti: acquistando la tessera per la stagione 2026-2027, si riceve in dotazione una sciarpa ufficiale del club con la quale si ottiene l'accesso a tutti i servizi: ingresso ai tornelli dello stadio e acquisto di cibo e bevande negli stand della struttura. La sciarpa fornita dalla società, infatti, è dotata al suo interno di un chip con tecnologia NFC, la stessa utilizzata per molti sistemi a pagamento contactless. Se non ci credete, osservate con i vostri occhi...