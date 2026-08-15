Niente più tessere abbonamento: i tifosi del Dijon entrano allo stadio usando le loro sciarpe

Il Dijon, società neopromossa in Ligue 2, ha riservato ai tifosi una simpatica sorpresa in occasione della campagna abbonamenti: acquistando la tessera per la stagione 2026-2027, si riceve in dotazione una sciarpa ufficiale del club con la quale si ottiene l'accesso a tutti i servizi: ingresso ai tornelli dello stadio e acquisto di cibo e bevande negli stand della struttura. La sciarpa fornita dalla società, infatti, è dotata al suo interno di un chip con tecnologia NFC, la stessa utilizzata per molti sistemi a pagamento contactless. Se non ci credete, osservate con i vostri occhi...